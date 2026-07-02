دورة تدريبية للكوادر الإدارية في تربية حمص استعداداً لإطلاق النافذة الواحدة

حمص-سانا



أقامت مديرية التربية والتعليم في حمص دورة تدريبية استهدفت 30 متدرباً من كوادرها الإدارية وذلك لتدريبهم على عدد من البرامج الحاسوبية الخاصة بآليات العمل في الديوان والأجور والرواتب وأرشفة وحفظ المعاملات.



وتأتي الدورة التي انطلقت منذ 3 أيام وتستمر لمدة 10 أيام في مقر المديرية، في إطار التحضير لإطلاق مشروع النافذة الواحدة الموسعة، الهادف إلى تطوير العمل الإداري وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعاملين في القطاع التربوي.



وأوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص الدكتورة ملك السباعي، في تصريح لمراسلة سانا، أن الدورة تأتي في إطار جهود المديرية لتبسيط الإجراءات والتطوير الإداري، وتأهيل كوادر النافذة الواحدة الموسعة التي يتم العمل على افتتاحها لاحقاً، مشيرة إلى أن المتدربين يتلقون تدريباً عملياً على البرامج الإدارية، إضافة إلى مهارات التواصل، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المعاملات الإدارية في المديرية بكفاءة.



من جهته بين المهندس عبد اللطيف المكحل أحد المدربين، أن التدريب يشمل برنامج الأجور والرواتب، ويتناول آلية استخراج بيان الراتب وإجراءات الحسم في حال وجود قروض وغيرها من العمليات المتعلقة بالرواتب، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل التعامل مع المصارف.



بدورها، أوضحت المتدربة مجد العكاري أن المشاركين تلقوا تدريباً على إدخال بيانات البطاقة الذاتية، وتنظيم البريد الوارد عبر برنامج الديوان، إضافة إلى برنامج الرواتب، مؤكدة أن الدورة تسهم في تطوير العمل الإداري وتبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز معاملات المراجعين.



وتسعى مديرية التربية والتعليم في حمص إلى تأهيل كوادرها التعليمية والإدارية، ورفع كفاءتهم في استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بما يواكب جهود التطوير الإداري والتحول الرقمي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة في القطاع التربوي.

