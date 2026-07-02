انطلاق المؤتمر العلمي الأول لارتفاع ضغط الدم والحصيات البولية لدى الأطفال بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الخميس في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، أعمال المؤتمر العلمي السنوي الأول تحت عنوان “ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال والحصيات البولية”، برعاية الجمعية العالمية لارتفاع ضغط الدم (ISH)، بمشاركة نخبة من الأطباء والاختصاصيين من داخل سوريا وخارجها.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى نقل أحدث المستجدات العلمية وتعزيز تبادل الخبرات في مجالي التشخيص والعلاج، وذلك عبر 27 محاضرة علمية موزعة على خمس جلسات تخصصية، يلقيها محاضرون من سوريا وخارجها، بينهم أطباء من تجمع “سيغما”(SGMA) للأطباء السوريين في ألمانيا، والجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أكد في كلمة له في افتتاح المؤتمر، أن صحة الطفل هي المدخل الأول لصحة المجتمع، وأن الوقاية المبكرة هي أرقى صور الطب وأعمق أشكال المسؤولية، مؤكداً أن فرط ضغط الدم عند الأطفال لم يعد قضية نادرة أو هامشية؛ بل أصبح مؤشراً سريرياً خطيراً يتصل بأمراض الكلى، والغدد، والقلب، والأوعية، ونمط الحياة.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الحصيات البولية في الطفولة، تستدعي قراءة تشخيصية متكاملة تجمع بين الطب السريري والمخبر والتغذية والوراثة والصحة العامة، لافتاً إلى أن الوزارة تعتبر المؤتمر بداية مسار وطني لتعزيز الكشف المبكر، وتوحيد المسارات التشخيصية والعلاجية، ودعم البحث السريري، وبناء الوعي الأسري والمجتمعي، حول صحة الطفل وسلامة مستقبله.

نقل أحدث المعارف الطبية

وفي تصريح لسانا، أوضح رئيس الجمعية السورية للعناية بمرضى ضغط الدم الدكتور أسامة العنان، أن المؤتمر يعرض خبرات علمية اكتسبها المشاركون من مؤتمرات دولية، بما يسهم في تطوير الممارسة الطبية داخل سوريا، وتقنيات حديثة في تشخيص الحصيات البولية، ولا سيما لدى الأطفال، إلى جانب أحدث التطورات في علاج ارتفاع ضغط الدم، مبيناً أن 75 طبيباً اختصاصياً، إضافة إلى عدد من الأطباء المقيمين، سجلوا للمشاركة في فعالياته.

ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الجمعية العالمية لأمراض الكلى الدكتور بسام سعيد، أهمية المؤتمر في تصحيح المفاهيم السائدة حول اقتصار الإصابة بهذا المرض على البالغين، لافتاً إلى أن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال تبلغ نحو /5/ بالمئة، ما يستدعي رفع مستوى الوعي الطبي بأهمية التشخيص المبكر.

التشخيص المبكر عامل حاسم في الشفاء

استشارية أمراض الغدد والنمو عند الأطفال أمينة سر جمعية أطباء الأطفال السورية الدكتورة سحر إدلبي، أكدت، خلال محاضرتها، أن معظم أمراض الغدد الصماء يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التوتر الشرياني عند الأطفال، مشيرة إلى أن التشخيص المبكر يمثل عاملاً حاسماً في تحقيق الشفاء وتفادي المضاعفات الخطيرة.

وبيّنت إدلبي أن المؤتمر يشكل منصة علمية مهمة لتسليط الضوء على مواضيع غير شائعة، وعلى آليات التشخيص والعلاج لكل مرض، وخاصة تلك التي تتسم بالندرة أو الطابع الوراثي، معتبرةً أن رفع المستوى العلمي من خلال هذه المؤتمرات يسهم في تطوير الممارسة الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في سوريا.

يذكر أن الجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم (ISH) ، منظمة علمية عالمية غير ربحية تهدف إلى تقليل العبء العالمي لارتفاع ضغط الدم، وتوفر إرشادات طبية معتمدة عالمياً، وتنظم مؤتمرات علمية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتقدم الإرشادات السريرية والمؤتمرات العلمية والعضوية والشبكات.