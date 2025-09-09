مقتطف من مؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى
عبد المولى: الاستثمار في إعادة الإعمار والتنمية الطريق لخروج سوريا من أزمتها الإنسانية
بين العودة والانتظار…واقع المخيمات في جسر الشغور بريف إدلب بعد التحرير
وفد روسي برئاسة نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك يصل مطار دمشق الدولي
وزير الداخلية يفتتح مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا بدمشق
تخريج 140 من طلاب المعهد التقاني الصحي في دمشق
افتتاح سوق السيارات في المدينة الرياضية باللاذقية
قافلة مساعدات إغاثية تتجه إلى مراكز الإيواء في درعا لتقديم الدعم للوافدين من السويداء
Sign in to your account
تذكرني