مقتطف من مؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى

تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية حول انتشار قوات الأمن الداخلي بالسويداء لتنفيد وقف إط
كلية الحقوق في جامعة دمشق تحتفل بتخريج مجموعة من طلابها
وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي وفداً رفيع المستوى من السعودية
الاحتفال بتخريج دفعة من طلاب وطالبات كليتي التربية والآداب ومعهد اللغة التركية بجامعة حلب الشهباء
سانا تستطلع آراء عدد من أهالي حلب حول مدى وفرة مادة الغاز المنزلي مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام البائد
