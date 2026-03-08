دفعة ثانية من نفط حقول رميلان في الحسكة تصل حمص لتعزيز إمدادات المصافي

الجيش العربي السوري يؤمن خروج عدد من الأهالي ممن كان يتخذهم تنظيم قسد كدروع بشرية
دورات تعليمية وتدريبية في حلب لعدد من أطفال متلازمة داون
الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تبدأان عملية تمشيط بأحياء مدينة حمص
تحديات كثيرة يواجهها عناصر الدفاع المدني أثناء عملهم على إخماد الحرائق في ريف اللاذقية
ندوة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في بصرى الشام
