عروض قتالية ورياضية ولياقة بدنية في اللاذقية بمناسبة ذكرى التحرير

تكريم نحو 506 حافظين ومجازين في حلب ضمن مشروعي الماهر بالقرآن والمقارئ القرآنية
مؤتمر صحفي لإطلاق معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”
ندوة طبية في حماة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
التأمينات الاجتماعية في دمشق، خدمات متكاملة لحماية حقوق العاملين والمتقاعدين
سانا تستطلع آراء عدد من طلاب جامعة دمشق حول سير الامتحانات العملية، والصعوبات اليومية التي يواجهونها
