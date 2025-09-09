وزير الداخلية يفتتح مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا بدمشق
تخريج 140 من طلاب المعهد التقاني الصحي في دمشق
افتتاح سوق السيارات في المدينة الرياضية باللاذقية
قافلة مساعدات إغاثية تتجه إلى مراكز الإيواء في درعا لتقديم الدعم للوافدين من السويداء
“الدولة السورية، تحديات وفرص” محاضرة لمستشار رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان
مشروع لتأهيل عدد من المدارس في بلدة كفرنبل بريف إدلب بإشراف المجلس المحلي
“ذاكرة اعتقال”.. عرض مسرحي يخلّد ذكرى المختفين قسراً في معتقلات النظام البائد
محافظة دمشق تنظم قرعة علنية لتوزيع المساكن البديلة في شرقي باب شرقي بدمشق
