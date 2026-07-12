شركات صناعات كيميائية في معرض عالم الجمال: جودة المواد الأولية ‏تعزز تنافسية المنتج السوري

دمشق-سانا
تعكس مشاركة شركات الصناعات الكيميائية المرتبطة بمستحضرات التجميل في المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال” تطوراً ملحوظاً، سواء من حيث تنوع المنتجات وجودتها وتقنيات التصنيع، وسط تأكيدات من المشاركين بأن هذا القطاع يشهد مرحلة جديدة مدعوماً بتحسن بيئة الاستثمار وتوافر المواد الأولية، وتوسع الشراكات مع الشركات الإقليمية والدولية.
وأشار عدد من المشاركين إلى جودة المواد الأولية المستخدمة في عمليات التصنيع، وتحديث خطوط الإنتاج، والالتزام بالمواصفات القياسية شكلت أساساً لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج السوري في الأسواق المحلية والخارجية، بما يفتح أمامها أسواقاً تصديرية جديدة.
مشاركة واسعة للشركات
وفي هذا السياق وأوضح المدير العام لإحدى الشركات المشاركة رامي الصوص في تصريح لـ سانا، أن الدورة الحالية تشهد تطوراً كبيراً مقارنة بالدورات السابقة، سواء من حيث عدد الشركات المشاركة أو تنوعها واتساع المشاركة العربية والأجنبية، معتبراً أن ذلك يعكس تنامي الثقة بالسوق السورية وعودة المعارض المتخصصة إلى مكانتها.
وأشار الصوص إلى أن الشركة تعرض أكثر من 150 منتجاً في مجالات العناية بالبشرة والشعر والزيوت والعطور، مبيناً أن التسهيلات المتعلقة باستيراد المواد الأولية، إلى جانب الإجراءات الحكومية الداعمة للصناعة، أسهمت في تحسين بيئة الإنتاج، وأتاحت للمصانع تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية.
ولفت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى العراق ولبنان والأردن، وتتطلع إلى دخول أسواق الخليج وشمال إفريقيا خلال المرحلة المقبلة.
المواد الأولية أساس المنافسة
من جانبه، بيّن المدير العام لإحدى شركات العناية بالبشرة أمين الزين أن المنافسة في قطاع الصناعات التجميلية تبدأ من اختيار مواد أولية عالية الجودة، موضحاً أن اعتماد الشركة على مواد مستوردة وفق المواصفات العالمية مكّنها من تطوير منتجات وطنية قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية من حيث الجودة والسعر.
وأشار الزين إلى أن الشركة وسعت مجموعة منتجاتها بشكل ملحوظ، بالتوازي مع زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي في السوق المحلية، مؤكداً أن الصناعة السورية تمتلك المقومات اللازمة للتوسع في الأسواق العربية، إذا ما استمرت عملية تطوير الإنتاج وتحسين الجودة.
ولفت الزين إلى أن التعاون بين الشركات المحلية والشركاء الدوليين يسهم في نقل الخبرات وتطوير الصناعة الكيميائية، معرباً عن تفاؤله بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتنامي الطلب على المنتجات الوطنية.
عودة الشركات العالمية تدعم صناعة التجميل
بدورها، أوضحت مديرة إحدى الشركات المتخصصة بصبغات الشعر فيولا الشحاف، أن المشاركة في المعرض تأتي بالتزامن مع عودة علامات تجارية إلى السوق السورية بعد سنوات من الغياب، مؤكدة أن ذلك يعكس تنامي ثقة الشركات العالمية بالسوق السورية.
وأكدت الشحاف أن الصناعات الكيميائية تشكل الركيزة الأساسية لصناعة مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أن الانفتاح الاقتصادي وعودة الشركات العالمية سيسهمان في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ورفع جودة المنتجات المتداولة في السوق، إضافة إلى توسيع التعاون بين الشركات العاملة في هذا القطاع.
وتستمر فعاليات المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال” بدورته السادسة، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، حتى يوم غد الأحد بمشاركة 195 شركة من سوريا، وسبع دول عربية وأجنبية هي: تركيا، والنمسا، والبرازيل، والسعودية، ولبنان، والأردن، ومصر، متخصصة في مستحضرات التجميل والعطور والعبوات البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف والخدمات المساندة.