شركات صناعات كيميائية في معرض عالم الجمال: جودة المواد الأولية ‏تعزز تنافسية المنتج السوري

دمشق-سانا‏

تعكس مشاركة شركات الصناعات الكيميائية المرتبطة بمستحضرات التجميل ‏في المعرض ‏الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال” تطوراً ‏ملحوظاً، سواء من حيث تنوع المنتجات وجودتها وتقنيات التصنيع، وسط ‏تأكيدات ‏من المشاركين بأن هذا القطاع يشهد مرحلة جديدة مدعوماً بتحسن ‏بيئة ‏الاستثمار وتوافر المواد ‏الأولية، وتوسع الشراكات مع الشركات الإقليمية ‌‏والدولية.

وأشار عدد من المشاركين إلى جودة المواد الأولية المستخدمة في عمليات ‏التصنيع، وتحديث خطوط الإنتاج، والالتزام بالمواصفات القياسية شكلت ‏أساساً ‏لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج السوري في الأسواق المحلية ‌‏والخارجية، بما يفتح أمامها أسواقاً تصديرية ‏جديدة.‏

مشاركة واسعة ‏للشركات

وفي هذا السياق وأوضح المدير العام لإحدى الشركات المشاركة رامي ‏الصوص في تصريح ‏لـ سانا، أن الدورة الحالية تشهد تطوراً كبيراً مقارنة ‏بالدورات السابقة، سواء ‏من حيث عدد الشركات المشاركة أو تنوعها واتساع ‏المشاركة العربية ‏والأجنبية، معتبراً أن ذلك يعكس تنامي الثقة بالسوق ‏السورية وعودة ‏المعارض المتخصصة إلى مكانتها.‏

وأشار الصوص إلى أن الشركة تعرض أكثر من 150 منتجاً في مجالات ‌‏العناية بالبشرة والشعر والزيوت والعطور، مبيناً أن التسهيلات المتعلقة ‏باستيراد المواد الأولية، إلى جانب الإجراءات ‏الحكومية الداعمة للصناعة، ‏أسهمت في تحسين بيئة الإنتاج، وأتاحت للمصانع ‏تطوير منتجاتها وتعزيز ‏قدرتها التنافسية.‏

ولفت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى ‏العراق ولبنان والأردن، وتتطلع ‏إلى دخول أسواق الخليج وشمال إفريقيا خلال ‏المرحلة المقبلة.‏

المواد الأولية أساس المنافسة

من جانبه، بيّن المدير العام لإحدى شركات العناية بالبشرة أمين الزين أن ‏المنافسة في قطاع الصناعات التجميلية تبدأ من اختيار مواد أولية عالية ‏الجودة، موضحاً أن اعتماد الشركة على مواد مستوردة وفق المواصفات ‏العالمية مكّنها من تطوير منتجات وطنية قادرة على منافسة نظيراتها ‏الأجنبية من حيث الجودة والسعر.‏

وأشار الزين إلى أن الشركة وسعت مجموعة منتجاتها بشكل ملحوظ، ‏بالتوازي مع زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي في السوق المحلية، ‏مؤكداً أن الصناعة السورية تمتلك المقومات اللازمة للتوسع في الأسواق ‏العربية، إذا ما استمرت عملية تطوير الإنتاج وتحسين الجودة.‏

ولفت الزين إلى أن التعاون بين الشركات المحلية والشركاء الدوليين يسهم ‏في نقل الخبرات وتطوير الصناعة الكيميائية، معرباً عن تفاؤله بزيادة ‏الاستثمارات في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحسن بيئة ‏الأعمال وتنامي الطلب على المنتجات الوطنية.‏

عودة الشركات العالمية تدعم صناعة التجميل

بدورها، أوضحت مديرة إحدى الشركات المتخصصة بصبغات الشعر فيولا ‏الشحاف، أن المشاركة في المعرض تأتي بالتزامن مع عودة علامات تجارية ‏إلى السوق السورية بعد سنوات من الغياب، مؤكدة أن ذلك يعكس تنامي ثقة ‏الشركات العالمية بالسوق السورية.‏

وأكدت الشحاف أن الصناعات الكيميائية تشكل الركيزة الأساسية لصناعة ‏مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أن الانفتاح الاقتصادي وعودة الشركات ‏العالمية سيسهمان في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ورفع جودة المنتجات ‏المتداولة في السوق، إضافة إلى توسيع التعاون بين الشركات العاملة في هذا ‏القطاع.‏

وتستمر فعاليات المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم ‏الجمال” بدورته السادسة، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، حتى ‏يوم ‏غد الأحد بمشاركة 195 شركة من سوريا، وسبع ‏دول عربية وأجنبية ‏هي: تركيا، والنمسا، والبرازيل، ‏والسعودية، ولبنان، والأردن، ومصر، ‏متخصصة ‏في مستحضرات التجميل والعطور والعبوات ‏البلاستيكية وآلات ‏التعبئة والتغليف والخدمات ‏المساندة‎.‎