زراعة الرقة تعمل على متابعة سلامة المحاصيل الشتوية وتدريب الكوادر على إدارة الثروة الحيوانية

أهالي إدلب: مجلس الشعب الجديد يجب أن يكون ناقلاً أميناً لهموم المواطنين
مشاهد جوية لقلعة جعبر الأثرية على ضفاف نهر الفرات في مدينة الطبقة بريف الرقة
هيئة المفقودين توقّع إعلاناً مشتركاً مع منظمات دولية حول مبادئ التعاون في سوريا
“حقن المفاصل الموجه بالأمواج فوق الصوتية”، ورشة عمل في مشفى الشام العسكري بدمشق
“وجهتك الأكاديمية” ملتقى في جامعة دمشق لمساعدة الطلاب على اختيار تخصصهم الجامعي
