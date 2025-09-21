رئيس المنتدى السوري يتحدث لمراسل سانا عن مشاركته في حملة “ريفنا بيستاهل”

المؤتمر الصحفي الكامل للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حول أبرز التغييرات في الهيكلية التنظيمية للوزارة
سانا تستطلع آراء عدد من المراجعين حول عمل مصرف سوريا المركزي بعد التحرير
الرئيس الشرع يستقبل وفداً روسياً رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق
“بالنبي اقتدي”.. رحلة تعليمية تسلط الضوء على سيرة النبي الكريم
افتتاح معرض خان الحرير للألبسة الرجالية في ”فندق الشيراتون” بحلب
