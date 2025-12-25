صلوات وقداديس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد

جهود كبيرة تبذلها مؤسسة المياه بحلب لضمان وصول المياه إلى جميع أحياء المدينة
عرض فيلم “من أجل سما” في سينما الكندي بدمشق، ضمن تظاهرة سينما الثورة السورية.
نادي قاسيون لكرة اليد للسيدات يستكمل تحضيراته تمهيدا للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد
“أكساد” ينظم دورة تدريبية حول تحديد المقدرة الإنتاجية للترب وصلاحيتها للزراعة
مشاهد لاستهداف قسد مناطق سكنية في عدد من أحياء حلب ووقوع إصابات بين المدنيين
