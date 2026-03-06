أمسية رمضانية في اللاذقية لإحياء أجواء الشهر الفضيل وتعزيز الحراك الثقافي والتوعوي
سوريون في هولندا ينظمون مبادرة إنسانية بعنوان “مائدة رحمة في أرض الغربة”
“صناعة اللوحة عبر التاريخ” ندوة في حماة ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي
استمرار أعمال إعادة ترميم وتأهيل المسجد العمري في مدينة دير الزور
افتتاح مسجد حذيفة بن اليمان في بلدة حمورية بريف دمشق بعد انتهاء أعمال الترميم
حركة الأسواق في مدينة نوى بريف درعا الغربي قُبيل موعد الإفطار
فرق الدفاع المدني تعمل على إنقاذ العالقين تحت أنقاض البناء السكني المنهار بحي الأشرفية في حلب
إفطار الأخوّة السورية التركية في بلدة برج إسلام على شاطئ صليب التركمان باللاذقية
Sign in to your account
تذكرني