سوريون في هولندا ينظمون مبادرة إنسانية بعنوان “مائدة رحمة في أرض الغربة”

المؤتمر السنوي لغرفة صناعة حماة يناقش الواقع الصناعي وسبل الارتقاء بالصناعة الوطنية
وزير المالية: معرض دمشق الدولي يعيد سوريا إلى خارطة التجارة العالمية
عرض فيلم “من أجل سما” في سينما الكندي بدمشق، ضمن تظاهرة سينما الثورة السورية.
محافظ حلب: حملة “حلب ست الكل” جزء من رد الجميل لهذه المحافظة التي قدمت الكثير في سنوات الثور
كلمة وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني أمام مجلس حقوق الإنسان
