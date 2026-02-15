“مركز الأمل” استجابة صحية وإنسانية لحاجات مرضى السرطان في دير الزور

إعادة افتتاح مدرسة التمريض في حلب بعد ترميمها
أهالي اللاذقية يؤكدون وحدة الشعب السوري ورفضهم دعوات الانفصال والتقسيم
الروايات والكتب الأجنبية في معرض الكتاب جسر للثقافة واكتساب الخبرات
حفل تخريج 200 طالب وطالبة من كلية التربية في جامعة دمشق فرع درعا
من الحقول إلى المعاصر رحلة محصول الزيتون في ريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى