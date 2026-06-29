مدير الامتحانات بوزارة التربية: امتحانات الشهادات العامة لم تشهد أي حالة تسريب للأسئلة

دمشق-سانا

اختتمت أمس الأحد امتحانات الشهادات العامة لعام 2026، مع تقدم نحو 830 ألف طالب وطالبة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في مختلف المحافظات، وسط إجراءات تربوية وإدارية ورقابية، هدفت إلى ضمان استقرار المراكز الامتحانية، وتأمين الأجواء المناسبة للطلاب، لضمان حسن سير الامتحانات، ومنع أي حالات إخلال أو تسريب.

وأكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمود حبوب في تصريح لـ سانا، أن الدورة الامتحانية هذا العام تعد من الدورات الجيدة والمتميزة مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات التي أسهمت في نجاح العملية الامتحانية، وتحقيق الانضباط داخل المراكز.

الحفاظ على سرية الأسئلة

وأوضح حبوب أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الأسئلة الامتحانية، وإيصالها إلى المراكز قبل بدء الامتحان بوقت محدد، ما ساهم في الحفاظ على سرية الأسئلة ومنع تسريبها، مبيناً أن الدورة الامتحانية لم تشهد أي حالة تسريب بفضل الإجراءات الدقيقة وآليات الحماية المعتمدة.



وأضاف حبوب: إن الوزارة اعتمدت أيضاً إجراءات تقنية مرتبطة بالتشويش داخل مراكز طباعة الأسئلة، بما عزز من حماية العملية الامتحانية، ورفع مستوى الأمان خلال فترة الامتحانات.

آلية تصحيح دقيقة ومتابعة مباشرة

وأشار حبوب إلى أن العمل على إعداد سلالم التصحيح بدأ مباشرة بعد انتهاء الطلاب من تقديم المواد الامتحانية، حيث تمت دراسة السلالم من قبل لجان مختصة تضم موجهين ومدرسين من مختلف المحافظات، لضمان العدالة والدقة في التصحيح.



وبيّن حبوب أن عملية التصحيح هذا العام تتم وفق آلية منظمة تعتمد توزيع العلامات على مفردات الأسئلة وتوثيقها بشكل دقيق، إضافةً إلى تعيين رئيس مركز تصحيح في كل مركز للمرة الأولى، بهدف تعزيز الإشراف المباشر، وضبط سير العمل، ومعالجة الأخطاء، وتنظيم حقوق المصححين.



وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أكد أمس الأحد، أن العملية الامتحانية‏ لدورة عام 2026‏ أُنجزت بكفاءة ومسؤولية، وشكّلت استحقاقاً وطنياً تم تنفيذه وفق أعلى معايير الانضباط والنزاهة، موضحاً أنه تم الحفاظ على سرية الامتحانات كاملةً، ودون تسجيل أي خرقٍ أو تسريبٍ، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



