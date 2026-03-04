السورية للبريد تطلق أول مكتب بريدي متنقل في سوريا بمحافظة ريف دمشق

افتتاح بازار الخريف في مدينة نبل بريف حلب الشمالي لتسويق المنتجات اليدوية والمأكولات المنزلية
محافظو دمشق وإدلب وحلب يتحدثون عن أهمية إطلاق العملة السورية الجديدة
أهلي حلب يتوج بلقب بطولة “حلب ست الكل” بعد فوزه على حمص الفداء بثلاثة أهداف دون مقابل
انطلاق حملة “شفاء3” في دمشق لتقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية
المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو لـ سانا: المملكة المتحدة تدعم تعافي سوريا
