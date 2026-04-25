مشفى كفر بطنا بريف دمشق يوسع خدماته الصحية ويستعد لإطلاق قسم النسائية والحواضن

ريف دمشق-سانا

كشف المشرف الإداري في مشفى كفر بطنا الوطني بمنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، أحمد الطحان، عن الاستعداد لإطلاق قسم النسائية والحواضن ووضعه في الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار خطة المشفى لتوسيع خدماته الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح الطحان في تصريح له، اليوم السبت، أن افتتاح القسم الجديد سيشكل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في المنطقة، من خلال تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للأهالي، وتوفير عناء الانتقال إلى مراكز طبية بعيدة لتلقي العلاج.

وأكد الطحان أن المشفى يعمل حالياً بكامل طاقته عبر ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل قسم الإسعاف الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة، وقسم العيادات الخارجية، إضافة إلى قسم غسيل الكلى الذي يخفف العبء عن المرضى في المنطقة ويؤمن لهم الرعاية اللازمة بشكل منتظم.

وأشار الطحان إلى استحداث العيادة العينية ضمن قسم العيادات الخارجية في شهر آذار الماضي، بعد تزويدها بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية، بما يتيح تقديم أدق التشخيصات والعلاجات للمراجعين.

يذكر أنه جرى إعادة تفعيل العيديد من أقسام مشفى كفر بطنا الوطني خلال عام 2025 الماضي عبر مبادرات تطوعية وبإشراف المجلس المحلي ومديرية الصحة، وذلك بعد سبع سنوات من الإغلاق جراء ممارسات وقصف النظام البائد، حيث يقدم خدماته لسكان المنطقة.