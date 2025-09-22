“طب الأسنان الرقمي” يوم علمي في إدلب بمشاركة 20 طبيباً من مختلف المحافظات

مؤتمر “سكريبت” كما رآه صناع المحتوى.. شهادات ملهمة من حلب
الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في اللاذقية تبدأ حملة لمعايرة عدادات محطات الوقود
العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على النظام البائد وآثارها على القطاع الصحي وجودة الخدمة الطبية في المشافي العامة
حملة نظافة شاملة في القنيطرة بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
نادي أهلي حلب يتأهل إلى نهائي بطولة المستقبل لكرة القدم
