تأهيل وترميم عدد من أقسام المشفى الوطني في بصرى الشام بريف درعا

بحضور محافظ حلب… انطلاق مشروع إزالة الأنقاض في 16 حياً من أحياء مدينة حلب
لليوم الثاني على التوالي الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري في طرطوس
دبلوماسيون ومديرو مؤسسات إعلامية: هوية إذاعة دمشق الجديدة تعيد تقديم سوريا بصوت أكثر انفتاح
الدفاع المدني يعمل على فتح الطرقات وإزالة الأنقاض في حي الشيخ مقصود بحلب لتأمين عودة الأهالي
برامج تدريبية لمؤسسة التدريب والتأهيل البحري لتعريف الطلاب بالحياة البحرية وأنواع السفن
