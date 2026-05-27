جموع غفيرة تؤدي صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات بمدينة دمشق

دمشق-سانا

أدت جموع غفيرة من المواطنين صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد، وعدد من الساحات والمصليات بدمشق.

وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى المسجد الأموي، وساحة الجندي المجهول، وملعب مدينة الياسمين، ودوار مخيم اليرموك، وملعب الجلاء، وسط تكبيرات العيد التي صدحت في أرجاء دمشق.

المسجد الأموي: “افعل ما تؤمر”

أقيمت صلاة وخطبة عيد الأضحى في المسجد الأموي، بعنوان “افعل ما تؤمر”، لفضيلة الشيخ محمد مجير الخطيب، الذي أكد في خطبته على أهمية الامتثال لأوامر الله، والاقتداء بسنة نبيه، مستشهداً بقصة النبي إبراهيم الخليل عليه السلام التي تجسد معاني الطاعة والإخلاص.

وفي ساحة الجندي المجهول، أمّ المصلين وألقى الخطبة الشيخ عبد الهادي البستاني، الذي دعا في كلمته إلى التمسك بقيم الوحدة والتضامن بين أبناء المجتمع الواحد، مشيراً إلى أن العيد فرصة لتجديد العهود على المحبة والتسامح ونبذ الفرقة.

فضائل العيد

أما في ملعب مدينة الياسمين، فقد أمّ المصلين الشيخ محمد خالد كوكي، الذي ركز في خطبته على فضائل العيد، وأهمية إدخال السرور إلى قلوب الفقراء والمحتاجين، داعياً لإحياء سنة الأضحية والتكافل الاجتماعي التي تبرز معاني العيد الحقيقية.

وفي مصلى دوار مخيم اليرموك، أقام الصلاة والخطبة الشيخ نعيم الحريري، الذي حثّ المصلين على استثمار أجواء العيد في تعزيز اللحمة الوطنية.

وفي ملعب الجلاء، أمّ المصلين الشيخ محمد بشار تللو، الذي تحدث في خطبته عن عظمة الدين الإسلامي وقيمه السامية التي تدعو إلى التسامح والإخاء، داعياً الحضور إلى جعل هذه القيم منهج حياة يتجاوز أيام العيد.

