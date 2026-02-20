الأمطار الغزيرة تُعيد الحياة لنبع الدلبة في ريف طرطوس

عودة الخدمات المقدمة لمالكي الآليات في مديرية نقل ريف دمشق بعد انقطاع استمر 5 أشهر
ضعف التغذية الكهربائية في مدينة دارة عزة في ريف حلب يعيق حصول الأهالي على المياه
برعاية وزارة الثقافة.. افتتاح معرض الخط العربي تحت عنوان حروف في وجه الرصاص، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق
2500 من أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود ضمن قافلة العودة الثالثة القادمة من عفرين
حملة الوفاء لإدلب.. جسر الأمل لإعادة البناء والإعمار
