محدث-وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنياً إثر غرق عبّارة في دير الزور وتواصل البحث عن ‏مفقودين

دير الزور-سانا‏

توفي طفلان، وأُنقذ 15 مدنياً، إثر غرق عبّارة كانت تقل أكثر من 35 شخصاً، بعد ‏اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور، في وقت مبكر من ‏فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.‏

وأوضحت مديرية إعلام دير الزور أن عبّارة نهرية بدائية كانت تُقل عدداً من ‏المواطنين (نساءً وأطفالاً ورجالاً) تعرضت للاصطدام بالجسر الحربي في مدينة ‏دير الزور، ما أدى إلى غرقها.‏

وأكدت المديرية أنه فور وقوع الحادثة، استنفرت الجهات المعنية في ‏المحافظة كافة، حيث باشرت وحدات من الجيش العربي السوري وفرق الدفاع المدني، ‏بالتعاون مع منظومة الإسعاف الطارئ والمتطوعين من الأهالي، عمليات بحث ‏وإنقاذ واسعة في نهر الفرات لانتشال المواطنين الذين كانوا على متن العبّارة وتقديم ‏الإسعافات الأولية لهم.‏

من جهته بين الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام، أن فرقه استجابت ‏لحادثة غرق عبارة على متنها أكثر من 35 مدنياً، وتمكّنت بالتعاون ‏مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع، من إنقاذ 15 شخصاً حتى الآن، فيما ‏تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن بقية المفقودين في موقع الحادث.

وفي تصريح لـ سانا، أكد مدير المشفى الوطني في دير الزور الدكتور عبيدة عبد ‏الرزاق وصول جثماني طفلين، وسبعة مصابين إلى المشفى جراء غرق العبّارة، مبيناً ان حالة المصابين مستقرة.ويواجه أهالي دير الزور صعوبات في التنقل بين ضفتي نهر الفرات، نتيجة تضرر ‏عدد من الجسور وخروج بعضها من الخدمة، ما يدفعهم إلى الاعتماد على العبّارات ‏النهرية في بعض المناطق لنقل الأشخاص والبضائع، رغم مخاطر استخدامها، ‏بالتزامن مع استمرار الجهات المعنية أعمال إعادة تأهيل الجسور لتخفيف الأعباء عن الأهالي ‏وتأمين تنقلهم.‏