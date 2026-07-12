محدث-وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنياً إثر غرق عبّارة في دير الزور وتواصل البحث عن ‏مفقودين

دير الزور-سانا
توفي طفلان، وأُنقذ 15 مدنياً، إثر غرق عبّارة كانت تقل أكثر من 35 شخصاً، بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور، في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.
وأوضحت مديرية إعلام دير الزور أن عبّارة نهرية بدائية كانت تُقل عدداً من المواطنين (نساءً وأطفالاً ورجالاً) تعرضت للاصطدام بالجسر الحربي في مدينة دير الزور، ما أدى إلى غرقها.
وأكدت المديرية أنه فور وقوع الحادثة، استنفرت الجهات المعنية في المحافظة كافة، حيث باشرت وحدات من الجيش العربي السوري وفرق الدفاع المدني، بالتعاون مع منظومة الإسعاف الطارئ والمتطوعين من الأهالي، عمليات بحث وإنقاذ واسعة في نهر الفرات لانتشال المواطنين الذين كانوا على متن العبّارة وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
من جهته بين الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تلغرام، أن فرقه استجابت لحادثة غرق عبارة على متنها أكثر من 35 مدنياً، وتمكّنت بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع، من إنقاذ 15 شخصاً حتى الآن، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن بقية المفقودين في موقع الحادث.
وفي تصريح لـ سانا، أكد مدير المشفى الوطني في دير الزور الدكتور عبيدة عبد الرزاق وصول جثماني طفلين، وسبعة مصابين إلى المشفى جراء غرق العبّارة، مبيناً ان حالة المصابين مستقرة.ويواجه أهالي دير الزور صعوبات في التنقل بين ضفتي نهر الفرات، نتيجة تضرر عدد من الجسور وخروج بعضها من الخدمة، ما يدفعهم إلى الاعتماد على العبّارات النهرية في بعض المناطق لنقل الأشخاص والبضائع، رغم مخاطر استخدامها، بالتزامن مع استمرار الجهات المعنية أعمال إعادة تأهيل الجسور لتخفيف الأعباء عن الأهالي وتأمين تنقلهم.