إدارة المنطقة الشمالية في إدلب تقيم مأدبة إفطار وحفل تكريم لأسر الشهداء

وصول الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في فعاليات حملة “فداء لـ حماة”
مشاهد من احتفالات الأهالي في طرطوس بعيد رأس السنة الميلادية
وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يطلع على الواقع الصحي في مشفى منبج الوطني
“دلّة رسلان”.. جسر تواصل تراثي بين سوريا وقطر، حاضرة في معرض دمشق الدولي للكتاب
أهالي درعا يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير المدينة في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد
