وقفة لأهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأندوف في بلدة نبع الفوار

مشاهد جوية لفرع نهر الفرات في دير الزور الذي يفصل بين حيي الحويقة والرشدية
انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري في اللاذقية
تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026 في دمشق
افتتاح مسجد حذيفة بن اليمان في بلدة حمورية بريف دمشق بعد انتهاء أعمال الترميم
افتتاح قسم غسيل الكلية في مشفى حماة الوطني بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى