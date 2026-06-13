انطلاق ملتقى شباب الرقة وريفها بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة

IMG 9635 انطلاق ملتقى شباب الرقة وريفها بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة

الرقة-سانا

انطلقت صباح اليوم السبت في قاعة الأرض السعيدة بمدينة الرقة فعاليات ملتقى شباب الرقة وريفها، بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار سلسلة الملتقيات الشبابية التي تنظمها وزارة الرياضة والشباب في المحافظات السورية.

ويهدف الملتقى إلى توفير مساحة حوار مفتوحة للشباب لتبادل الأفكار والخبرات وطرح المبادرات والمقترحات المتعلقة بقضاياهم المجتمعية والتنموية، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل، وتطوير العمل الشبابي، كما يشكل فرصة لعرض تجاربهم وأفكارهم وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا التي تهمهم، بما يساعد على تكوين صورة واقعية ومتجددة عن واقع الشباب السوري.

وتسعى وزارة الرياضة والشباب من خلال هذه الملتقيات إلى بناء تواصل مباشر ومستمر مع الشباب، بما يتيح فهماً أعمق لواقعهم واحتياجاتهم وطاقاتهم، ويسهم في تطوير البرامج والمشاريع الموجهة إليهم.

ومن المقرر أن تشكل مخرجات الملتقيات الشبابية التي تقام في المحافظات مدخلات أساسية للمؤتمر الوطني الأول لشباب سوريا، المزمع عقده في مدينة دمشق خلال عام 2026.

IMG 9642 انطلاق ملتقى شباب الرقة وريفها بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة
IMG 9630 انطلاق ملتقى شباب الرقة وريفها بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة
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