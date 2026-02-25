هطولات مطرية غزيرة ورياح عاصفة في طرطوس

أجواء ماطرة تشهدها مدينة طرطوس جراء الأحوال الجوية السائدة
أبطال “عرض وطلب” لـ سانا: المسلسل يناقش الأعباء المعيشية للأسر السورية بطريقة هادفة
من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع وفد من أبناء الجالية السورية في واشنطن
بمشاركة السيد الرئيس أحمد الشرع.. اللحظات الأولى لبدء أعمال القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة
مبادرة أهلية في كللي بريف إدلب لتحسين الواقع الخدمي
