افتتاح سوق الميادين الشعبي في دير الزور خطوة جديدة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل

شعبة تجنيد دير الزور تشهد إقبالاً من الراغبين بالتعاقد مع وزارة الدفاع من مختلف الاختصاصات
أكثر من ألف طالب يتقدم للمفاضلة يومياً في مركز الآداب بجامعة دمشق
جمعية “مساحة أمان” تطلق أنشطتها بمعرض فني في حلب
تقييم جسر القساطل على طريق أريحا – اللاذقية لإعادته إلى الخدمة
لقاء في مدينة تلبيسة بريف حمص بين الأهالي وأعضاء مجلس الشعب
