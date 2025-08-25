سحر المدينة في الليل مشاهد جوية لشارع المولات في الدانا بريف إدلب الشمالي

عائلات من ريف إدلب تعود لزراعة أراضيها بعد سنوات من التهجير
أبناء الطوائف المسيحية في حلب يحتفلون بعيد الفصح المجيد، ودعوات بأن يعم السلام أرجاء الوطن
قوات الجيش العربي السوري تبدأ بسحب الآليات الثقيلة من السويداء إلى دمشق تمهيداً لتسليم
أجواء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في قدسيا بريف دمشق
حاضنة دمر التراثية في دمشق: صمام الأمان للحفاظ على المهن التراثية من الاندثار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى