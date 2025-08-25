سحر المدينة في الليل مشاهد جوية لشارع المولات في الدانا بريف إدلب الشمالي
وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
بأدوات ورسومات بسيطة شاب سوري في ألمانيا يجسد آلام السوريين خلال السنوات
نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية: فساد بمئات ملايين الدولارات زمن النظام البائد
استعدادات مكثفة للجناح السوري للمشاركة في معرض دمشق الدولي
دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى السويداء عن طريق ممر بصر الحرير في ريف درعا
تسارع التحضيرات في أجنحة الدول المشاركة لتقديم أفضل صورة في معرض دمشق الدولي
ورشة عمل في القصر العدلي بحمص حول تعزيز إدارة الدعوى الجنائية
