بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً

DSC06478 بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً

حمص-سانا

أطلقت اللجنة الفنية للشطرنج في حمص، اليوم الأحد، بطولة المحافظة للفئة العمرية تحت 14 عاماً، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً، وذلك على أرض نادي العمال، وتستمر منافساتها مدة ثلاثة أيام.

DSC06480 بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص، علي التوبة، في تصريح لـ سانا، أن البطولة تندرج ضمن التحضيرات لبطولة الجمهورية المقررة أواخر الشهر الجاري في دمشق، مشيراً إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات تتنافس وفق نظام الدوري الكامل من ثلاث جولات، والنظام السويسري من خمس جولات، تبعاً لعدد اللاعبين في كل فئة.

وأضاف التوبة: إن البطولة تشكل فرصة لاختيار العناصر المتميزة وصقل مهاراتها، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، بما يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين الناشئين.

وتأتي البطولة في إطار خطة اتحاد الشطرنج الرامية إلى تنشيط اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف الفئات العمرية، عبر تنظيم البطولات والفعاليات بشكل مستمر، واكتشاف المواهب الواعدة وتأهيلها للمشاركة في المنافسات المحلية والخارجية.

DSC06450 بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً
DSC06466 بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً
DSC06468 بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً
DSC06472 بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً
DSC06477 بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً
DSC06465 بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً
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