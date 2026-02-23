وفد من محافظة السويداء يطلع على الواقع الخدمي في قرى الريف الغربي

مشروع لتركيب أعمدة إنارة مزودة بألواح الطاقة الشمسية في عدد من الأحياء المتضررة بدير الزور
حلب.. إرسال قافلة من 24 شاحنة إلى عين العرب في ريف المحافظة
الطفلة سما سرميني وجدها يتحدثان عن مشاركتهما بفقرةمسرحية في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
تخريج 140 من طلاب المعهد التقاني الصحي في دمشق
مصابون يتلقون العلاج في مشفى درعا جراء الانفجار الذي وقع خلال حفل زفاف في بلدة عابدين بريف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى