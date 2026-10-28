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مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب.. مظلة علاجية مجانية

الدغيم لـ سانا:حملة “السويداء منا وفينا” يحملها الانتماء والشعور الوطني لدى الشعب السوري
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