الشركة السورية للبترول تقيم إفطاراً جماعياً بدير الزور لنحو 1600 شخص من الجرحى الأشد احتياجاً

قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني يلتقي وجهاء وأعيان حيي الشيخ مقصود والأشرفية
دليل الممارسات السيبرانية الآمنة للقيادات ضمن دورة تدريبية لموظفي الجهات الحكومية
اكتشاف مقبرة بيزنطية في معرة النعمان بمحافظة إدلب
اللاذقية.. مواصلة تأهيل بئر وادي باصور في جبل الأكراد لدعم عودة الأهالي وتحسين الواقع المائي
تجهيز مبنى مديرية بريد الرقة تمهيداً لإعادة افتتاحه
