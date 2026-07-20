رحمون لـ سانا: نسبة إنجاز مشروع جسر السياسية بدير الزور بلغت 17 بالمئة

دير الزور والرقة-سانا

بلغت نسبة إنجاز مشروع إعادة إنشاء جسر السياسية بدير الزور 17 بالمئة، وذلك وفق ما أكده مدير عام المؤسسة العامة للبناء والتشييد حسن رحمون لـ سانا، اليوم الإثنين، مشيراً إلى تواصل الأعمال الإنشائية والتحضيرية لتأهيل عدد من الجسور الحيوية في دير الزور والرقة.

وأكد رحمون، أن الفرق الهندسية والفنية تعمل بكثافة في موقع جسر السياسية عبر صب الركائز البيتونية داخل مجرى نهر الفرات وتركيب الرافعة الانسحابية لتسريع مراحل التنفيذ وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وأضاف مدير عام المؤسسة العامة للبناء والتشييد، من جانب آخر: إن العمل يمتد بالتوازي لتجهيز القوالب والتصنيع الخاص لإعادة إنشاء جسر الميادين، فضلاً عن إجراء كشف فني دقيق على الجسر الترابي للتأكد من السلامة الإنشائية للهيكل المعدني.

إحداث طريق عند جسر معدان

ووفق رحمون تتركز الأعمال في محافظة الرقة حالياً على إحداث طريق وصول ثابت لآليات التأهيل الثقيلة عند جسر معدان، بما يضمن إجراء تقييم دقيق لحجم الأضرار تمهيداً للبدء بالمعالجات الإنشائية والصبات البيتونية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن الخطة الوطنية لإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور المتضررة في المحافظات الشرقية، بما يسهم في تعزيز الربط الجغرافي وتسهيل حركة المواطنين والتجارة بين مختلف المناطق.