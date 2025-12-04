مشاهد من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع وفد مجلس الأمن الدولي في قصر الشعب بدمشق

تخريج 260 طالباً وطالبة من معهد إعداد المدرسين بدرعا
الرئيس الشرع يحيي أبناء الجالية السورية أمام البيت الأبيض عقب انتهاء لقائه بالرئيس ترامب
طلاب سراقب يعودون إلى مقاعد الدراسة، أول عام دراسي بعد التحرير
حولها النظام البائد إلى ركام.. منابر حماة التي نطقت بالحق
معرض هوم إكسبو 2025 في حلب يجمع أبرز شركات الديكور والأثاث في مكان واحد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى