اجتماع في القنيطرة لبحث واقع العمل الزراعي في المحافظة

دعم مالي للمعتقلات وذوي الإعاقة المحررين من سجون النظام البائد في القنيطرة
في مهمة تطوعية محفوفة بالمخاطر..شباب من منظمة The HALO Trust يعملون على إزالة الألغام و
معبر جوسية بين سوريا ولبنان يعود للحياة بخدمات وتسهيلات متطورة
من ميادين الثورة إلى ساحة الأمويين الجريح حسين زينو يروي لـ سانا حكاية جرحٍ توجه يوم التحرير
افتتاح مدرسة القصير الشرعية للبنين بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم
