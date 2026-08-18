تربية الرقة تكرم 16 طالباً وطالبة من المتفوقين في الشهادة الثانوية

الرقة-سانا‏

كرّمت مديرية التربية والتعليم في محافظة الرقة اليوم الثلاثاء 16 طالباً وطالبة من المتفوقين في ‏الشهادة الثانوية العامة للعام 2026، تقديراً لتفوقهم وتشجيعاً لهم على مواصلة تحصيلهم العلمي.‏

التكريم حافز لمزيد من النجاح والتفوق

وأوضح معاون مدير التربية والتعليم في الرقة جاسم الظاهر في تصريح لـ سانا، أن المكرمين توزعوا ‏على خمسة طلاب في الفرع العلمي، وخمسة في الفرع الأدبي، وستة طلاب من مدارس المجالس، من ‏مدينة الرقة وريفها.‏

وبيّن الظاهر أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود التي بذلها الطلاب خلال العام الدراسي، وحافزاً ‏لمزيد من النجاح والتفوق، متمنياً أن يواصلوا مسيرة النجاح، وأن يكوّنوا مستقبلاً من الكوادر ‏الفاعلة في بناء الوطن.‏

التفوق ثمرة الاجتهاد والمثابرة

وأوضح الطالب أنس حمد البكار، الحاصل على المرتبة الأولى على مستوى محافظة الرقة في ‏امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي، أن نجاحه جاء ثمرة للجهد والمثابرة، مؤكداً ‏طموحه مواصلة تحصيله العلمي والمشاركة في بناء سوريا.‏

من جهتها عبّرت الطالبة المتفوقة بيلسان أسعد العيسى عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن التفوق ‏ثمرة الجد والاجتهاد، وأنها تطمح إلى مواصلة دراستها وتحقيق مزيد من النجاح.‏

ويُعد هذا التكريم الأول من نوعه لطلاب الصف الثالث الثانوي في مدينة الرقة بعد تحريرها، ‏ويكتسب أهمية خاصة بعد سنوات من الصعوبات التي واجهها الطلاب في متابعة تعليمهم، ‏واضطرار كثير منهم إلى السفر خارج المدينة لاستكمال دراستهم.‏