تربية الرقة تكرم 16 طالباً وطالبة من المتفوقين في الشهادة الثانوية

الرقة-سانا
كرّمت مديرية التربية والتعليم في محافظة الرقة اليوم الثلاثاء 16 طالباً وطالبة من المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة للعام 2026، تقديراً لتفوقهم وتشجيعاً لهم على مواصلة تحصيلهم العلمي.
التكريم حافز لمزيد من النجاح والتفوق
وأوضح معاون مدير التربية والتعليم في الرقة جاسم الظاهر في تصريح لـ سانا، أن المكرمين توزعوا على خمسة طلاب في الفرع العلمي، وخمسة في الفرع الأدبي، وستة طلاب من مدارس المجالس، من مدينة الرقة وريفها.
وبيّن الظاهر أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود التي بذلها الطلاب خلال العام الدراسي، وحافزاً لمزيد من النجاح والتفوق، متمنياً أن يواصلوا مسيرة النجاح، وأن يكوّنوا مستقبلاً من الكوادر الفاعلة في بناء الوطن.
التفوق ثمرة الاجتهاد والمثابرة
وأوضح الطالب أنس حمد البكار، الحاصل على المرتبة الأولى على مستوى محافظة الرقة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي، أن نجاحه جاء ثمرة للجهد والمثابرة، مؤكداً طموحه مواصلة تحصيله العلمي والمشاركة في بناء سوريا.
من جهتها عبّرت الطالبة المتفوقة بيلسان أسعد العيسى عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن التفوق ثمرة الجد والاجتهاد، وأنها تطمح إلى مواصلة دراستها وتحقيق مزيد من النجاح.
ويُعد هذا التكريم الأول من نوعه لطلاب الصف الثالث الثانوي في مدينة الرقة بعد تحريرها، ويكتسب أهمية خاصة بعد سنوات من الصعوبات التي واجهها الطلاب في متابعة تعليمهم، واضطرار كثير منهم إلى السفر خارج المدينة لاستكمال دراستهم.