دورة تدريبية على الخياطة في الطبقة بريف الرقة تفتح باب العمل للسيدات والفتيات

فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بصهريج محمّل بالبنزين على طريق حمص-طرطوس
زيارة للاطمئنان على صحة الطفلة شذى التي سقطت قبل أيام في بئر بقرية صريع قرب سنجار بريف إدلب
مشاهد من استقبال أهالي مسكنة في ريف حلب لقوات الجيش العربي السوري التي دخلت المدينة
افتتاح مركز البريد الجديد في معرة مصرين بريف إدلب
مشاركون في “ناس تكس”: السوق السورية واعدة والمعرض منصة مهمة للتواصل بين الصناعيين والمستثمري
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