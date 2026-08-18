رغم التهجير لسنوات.. يامن الجرك يحصل على المجموع التام في شهادة التعليم الأساسي
مشاركون في المؤتمر الأول للوساطة القضائية: مسار جديد لتسريع العدالة وتخفيف العبء عن المحاكم
دورة تدريبية على الخياطة في الطبقة بريف الرقة تفتح باب العمل للسيدات والفتيات
محامون: حكم الإعدام الصادر بحق المجرم وسيم الأسد تكريس لمسار العدالة الانتقالية
الشيباني: سوريا استوفت متطلبات التعاون مع الوكالة الذرية ومتمسكة بحقها في طاقة نووية سلمية
لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور تنفذ أعمال تدعيم احترازية على الجسر الترابي
مواطنون في دمشق يعتبرون الحكم بإعدام المجرم وسيم الأسد إنصافاً للضحايا وتحقيقاً للعدالة
سوق تسويقي بجديدة عرطوز لمنتجات الحدائق المنزلية والزراعة التجديدية
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