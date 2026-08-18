وزير الثقافة يتحدث لـ سانا عن أهمية الملتقى السوري للخط العربي والزخرفة
عام على انطلاقة سانا بحلتها الجديدة.. لتكتب الحكاية كل يوم بدقة ومسؤولية
وحدة تدوير الأنقاض في داريا بريف دمشق.. ركام الأمس في خدمة إعمار الغد
رغم التهجير لسنوات.. يامن الجرك يحصل على المجموع التام في شهادة التعليم الأساسي
دورة تدريبية على الخياطة في الطبقة بريف الرقة تفتح باب العمل للسيدات والفتيات
محامون: حكم الإعدام الصادر بحق المجرم وسيم الأسد تكريس لمسار العدالة الانتقالية
الشيباني: سوريا استوفت متطلبات التعاون مع الوكالة الذرية ومتمسكة بحقها في طاقة نووية سلمية
لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور تنفذ أعمال تدعيم احترازية على الجسر الترابي
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