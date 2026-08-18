وزير الثقافة يتحدث لـ سانا عن أهمية الملتقى السوري للخط العربي والزخرفة

فعالية لجمعية الصيادين في مدينة جبلة باللاذقية، بمناسبة ذكرى معركة “ردع العدوان”
قوات الجيش العربي السوري تدخل إلى سد المنصورة غرب محافظة الرقة
مشاهد تظهر إحراق عناصر تنظيم قسد فرع المرور في مسكنة قبل انسحابهم من المدينة
وقفة لإعلاميي إدلب تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة الجزيرة العامل في غزة
“كرمس المحبة” فعالية في اللاذقية لعرض مواهب ومشاريع ذوي الإعاقة
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