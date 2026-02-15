القنيطرة-سانا

ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الحراجي، وتأمين مصادر مستدامة للبذور والغراس، أطلقت دائرة الحراج في القنيطرة حملة لزراعة أشجار حراجية في مشتل نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي.

وأوضح رئيس مشروع التحريج الاصطناعي في مديرية زراعة القنيطرة المراقب الحراجي رامي أتمت، في تصريح لـ سانا اليوم الاحد، أن المشروع يتضمن إنشاء حقل أمهات في مشتل نبع الفوار الحراجي على مساحة تقارب ال 4 هكتارات، مع زراعة نحو 1500 غرسة حراجية متنوعة، تشمل الصنوبر الثمري، الغلاديشية، الحور، الأزدرخت، الكينا، والخرنوب.

وأشار أتمت، إلى أن الهدف من إقامة حقل الأمهات هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البذار، لتزويد المشتل بالبذار اللازمة لإنتاج الشتول الحراجية، بما يدعم خطط التحريج، ويسهم في زيادة الغطاء النباتي، والحفاظ على الموارد الطبيعية في المحافظة.

وتأتي الحملة ضمن جهود مديرية زراعة القنيطرة لتعزيز الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل المساحات الحراجية، ويُعدّ مشتل نبع الفوار من المشاتل الرئيسية التي ترفد مشاريع التحريج في المحافظة بالغراس اللازمة سنوياً