وحدة تدوير الأنقاض في داريا بريف دمشق.. ركام الأمس في خدمة إعمار الغد

انطلاق المعسكر التحضيري الأول لمنتخب ناشئي سوريا تحت الـ 17 عاماً في إدلب
مشروع لتأهيل الطرق في بلدة كحيل شرق درعا لتعزيز انسيابية الحركة للآليات الزراعية والأهالي
الكتلة الثالثة في محافظة حلب تعقد اجتماعها الأول مع ناشطي الأحياء الشرقية لتعزيز التواصل
لحماية المستهلك وتنظيم السوق… تفعيل نظام الترميز الإلكتروني على واجهات المحال في حلب
جامعة اللاذقية تستضيف المؤتمر العلمي السنوي حول البيئة البحرية والتنمية المستدامة
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى