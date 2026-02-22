“من الحضور إلى التأثير” ورشة عمل حول بروتوكولات الاتصال وإدارة الاجتماعات في إدلب

استمرار مركز التجنيد في الكسوة باستقبال الراغبين بالتعاقد مع وزارة الدفاع
مرشحون وأعضاء هيئة ناخبة في دائرة حمص: الانتخابات صفحة جديدة في المسار الوطني
“طب الأسنان الرقمي” يوم علمي في إدلب بمشاركة 20 طبيباً من مختلف المحافظات
زراعة 500 غرسة بمحيط سد تلدو في ختام حملة “حمص خضراء من جديد”
ابتكارات نوعية لطلاب جامعة دمشق في معرض كلية الهندسة الميكانيكية
