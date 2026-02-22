تقصير المدة الزمنية بين جلسات التقاضي وإحداث غرف جديدة لتخفيف العبء عن القضاة في عدلية حماة

بعد شهر من الإنذارات.. مجلس مدينة حلب يزيل البسطات من الطرقات
مشاهد من سماء معرض دمشق الدولي.. فضاء بحجم الوطن ورؤية بحجم المستقبل
آراء عدد من الوزراء والسفراء بالانطلاقة الجديدة لصحيفة “الثورة السورية”
معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية يطلع على واقع العمل في مديرية الأحوال المدنية بحمص
شقيقان على طريق الباب مساكن هنانو.. فراق السكن ووحدة الحلم بالعودة
