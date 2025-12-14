افتتاح فرن النصر في مدينة سراقب بريف إدلب بعد إعادة تأهيله

إدارة التنوع السوري في محاضرة تفاعلية بمدينة حمص
في ذكراها الأولى بعد التحرير… درعا مهد الثورة تحتفل بـ 14 عاماً من الصمود والتضحية
الجالية السورية في سويسرا تحتفل بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير في مدينة زيوريخ
حملة تشجير واسعة في ديرالزور بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فوز أهلي حلب على الجيش في الجولة الأولى للدور ربع النهائي من دوري كرة السلة للرجال، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء بدمشق
