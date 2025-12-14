ورشة عمل في محافظة إدلب بعنوان “مناقشة خطة عام 2025 وتقييم احتياجات عام 2026”
افتتاح فرن النصر في مدينة سراقب بريف إدلب بعد إعادة تأهيله
احتفال في بلدة معارة الأرتيق بريف حلب بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
وقفة لأبناء الجالية السورية في فرنسا في ساحة الباستيل وسط باريس بمناسبة مرور عام على النصر
“نجمة بيت لحم”.. سوق ميلادي يجمع التراث ومنتجات العيد في حلب
وزير السياحة يفتتح السوق الميلادية في منتجع جونادا بطرطوس
احتفال في ساحة الشهداء باللاذقية بمناسبة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”
أهالي بلدة حزرما في الغوطة الشرقية بريف دمشق يحتفلون بذكرى النصر والتحرير
Sign in to your account
تذكرني