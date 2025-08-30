حضور مميز لشركات الصناعات الكيميائية السورية في معرض دمشق الدولي

منافسات قوية ومشاركة نوعية ببطولة النخبة لألعاب القوى التي تقام في ملعب تشرين بدمشق
بهمة أهلها وأيادي مزارعيها.. غوطة دمشق تزهر من جديد
الهلال الأحمر والأمن الداخلي يؤمنان عودة 30 شخصاً من السويداء إلى محافظتهم
الجلسة الحوارية لأبناء محافظة الرقة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة دمشق
مشفى درعا الوطني يواصل تقديم خدماته للمرضى مع تزويده بـ 5 أجهزة غسيل كلى جديدة
