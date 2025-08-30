ليالي معرض دمشق الدولي.. سحر الألوان وتوهج الفعاليات
حضور مميز لشركات الصناعات الكيميائية السورية في معرض دمشق الدولي
صناعة الأطراف الصناعية حاضرة في الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي
الشركات السعودية في معرض دمشق الدولي: شراكة واعدة وفرص استثمارية متنامية
سفارات باكستان وجنوب أفريقيا والسودان حاضرة بقوة في معرض دمشق الدولي
حرفيون من مختلف المحافظات يشاركون في جناح وزارة السياحة
أهالي سراقب في ريف إدلب يرحبون بالرئيس الشرع أثناء زيارته لمدينتهم
حضور فاعل لوزارة النقل في معرض دمشق الدولي
