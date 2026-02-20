الجيش العربي السوري يحيي تقليد مدفع رمضان من ساحة الجندي المجهول بدمشق

مشاركات خارجية متميزة بمعرض سوريا الدولي السابع للبترول والطاقة والثروة المعدنية “سيربترو 7”
أفواج الهندسة تواصل عمليات إزالة مخلفات الحرب والألغام التي زرعها النظام البائد
المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض يتحدث لـ سانا عن حجم المشاركة في “فود إكسبو”
حملة “فداء لحماة”.. نموذج للعمل الإنساني الجماعي
“ذاكرة اعتقال” عرض مسرحي في إدلب يُجسد معاناة المعتقلين في سجون النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى