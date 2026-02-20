خيمة حماة الرمضانية تبحث قضايا خدمية وتنموية تهم المواطنين
إفطار خيري للمكفوفين في حلب بمناسبة شهر رمضان المبارك
الجسر القديم في الرقة يستعيد بريقه بعد إعادة الترميم وتركيب أجهزة الإنارة
سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي بعد الإفطار
الطليعة يفوز على الشعلة ب 3 أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السوري لكرة القدم
زينة رمضان في ساحة العاصي بحماة تجمع الصغار والكبار في أجواء روحانية
الجيش العربي السوري يحيي تقليد مدفع رمضان من ساحة الجندي المجهول بدمشق
“في رحاب رمضان” ملتقى دعوي في حي البياضة بحمص
Sign in to your account
تذكرني