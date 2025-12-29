مديرية سياحة دمشق توزع هدايا الميلاد لـ 70 مسناً وطفلاً يتيماً

حملة لإزالة البسطات العشوائية من شوارع درعا ونقلها إلى أماكن أكثر تنظيماُ
مجموعة هذه حياتي تطلق مبادرة “شارك كتابك” في المكتبة الوطنية بدمشق
عمليات جراحية متنوعة وخدمات طبية بمبالغ رمزية في مشفى العيون بمدينة حلب
بطولة التحرير الأولى لفروسية قفز الحواجز، تحضيرات مكثفة وشغف كبير بالمنافسة على المراكز الأولى
سوق الحرير في دمشق تاريخ ينسج خيوط الأصالة
