مديرية سياحة دمشق توزع هدايا الميلاد لـ 70 مسناً وطفلاً يتيماً
طلاب جامعة حمص يؤكدون رفضهم دعوات الانقسام وتمسكهم بوحدة الشعب السوري
الاطلاع على واقع الخدمات الصحية في مركزي طب الأسرة بالسهوة والمسيفرة في درعا
شرطة مرور درعا تواصل أداء واجباتها بكفاءة رغم الظروف الجوية
جلسة حوارية لمنظمات سورية في ألمانيا حول دعم مشاريع إعادة الإعمار والبناء
الجالية السورية في بلجيكا تنظم احتفالاً بمناسبة ذكرى التحرير وإزالة قانون قيصر
“غاباتنا ملحمة سطرتها تضحيات أحرارنا”، احتفالية بعيد الشجرة في دير الزور
ورشة عمل للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية في دمشق
