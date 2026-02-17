قرار منع دخول الشاحنات غير السورية ينعكس ايجاباً على سائقي الشاحنات بطرطوس

إدارة المشاريع العملية للقطاع العام ضمن دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية
كلمة وزير العدل السيد مظهر الويس خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
تفعيل محكمة صلح دارة عزة بريف حلب يسهم بتخفيف الجهود والأعباء المادية عن الأهالي
جولة ميدانية لوزير الصحة على المشفى الوطني ومديرية الصحة في محافظة الحسكة
مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء يستعرض الخطط المستقبلية لتلبية الطلب على الطاقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى