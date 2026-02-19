قسم المباحث الجنائية في النبك بريف دمشق يلقي القبض على سارقي محل ويستعيد المسروقات

وزير الإعلام حمزة المصطفى يشارك في النسخة الخامسة من أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2026
أدب الطفل في سوريا… تحديات الواقع ومساعي الاستمرار
الأمن الداخلي في دوما يقبض على متورطين بسرقة محل لبيع الذهب
انطلاق ملتقى “بصمة فن” لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في فندق الشام بدمشق
وفد تركي يزور المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصناعيين السوريين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى