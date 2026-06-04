ميناء أرواد يشهد نمواً في حركة البواخر ويعزّز خدماته البحرية لها

IMG 1904 ميناء أرواد يشهد نمواً في حركة البواخر ويعزّز خدماته البحرية لها

طرطوس-سانا
 
شهد ميناء جزيرة أرواد خلال الفترة الماضية نشاطاً متزايداً في حركة رسو البواخر التي تستفيد من موقعه والخدمات المتوفرة فيه، لتنفيذ أعمال تبديل الطواقم البحرية، وإجراء أعمال الصيانة المؤقتة خلال فترات التوقف.

dji fly 20260604 120426 م 0315 1780566550523 photo ميناء أرواد يشهد نمواً في حركة البواخر ويعزّز خدماته البحرية لها

وأوضح مدير ميناء أرواد ناظم طالب في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الميناء يستقبل شهرياً ما بين 15 و20 باخرة، في مؤشر واضح على تنامي الحركة البحرية قبالة الجزيرة، لافتاً إلى أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية عمليات الرسو والمغادرة وتقديم الخدمات البحرية بكفاءة، مع استمرار العمل على مدار الساعة، وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.

وبيّن طالب أن هذا النشاط المتنامي يعكس حيوية الميناء ودوره في دعم الحركة البحرية وربط جزيرة أرواد بالمناطق المجاورة.

IMG 1920 ميناء أرواد يشهد نمواً في حركة البواخر ويعزّز خدماته البحرية لها

بدوره أشار القبطان سعيد محمد عباس، قبطان الباخرة Lady Maria، إلى أن الميناء يقدم تسهيلات كبيرة وخدمات متميزة، موضحاً أن البحارة يفضلون ميناء أرواد حالياً لما يوفره من خدمات صيانة وتبديل طواقم ومعاملة جيدة.

وتواصل إدارة الميناء تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للبحارة والورشات الفنية العاملة على متن السفن، بما يسهم في إنجاز الأعمال المطلوبة بكفاءة وسرعة، ويعزز دور ميناء أرواد كمحطة خدمية بحرية داعمة لحركة الملاحة في المياه الإقليمية السورية.

dji fly 20260604 120700 م 0325 1780566536066 pano ميناء أرواد يشهد نمواً في حركة البواخر ويعزّز خدماته البحرية لها
dji fly 20260604 120750 م 0329 1780566528562 photo ميناء أرواد يشهد نمواً في حركة البواخر ويعزّز خدماته البحرية لها
dji fly 20260604 120856 م 0334 1780566519214 photo ميناء أرواد يشهد نمواً في حركة البواخر ويعزّز خدماته البحرية لها


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