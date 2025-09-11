مديرية الرياضة والشباب في طرطوس تنظم مهرجان “التحرير الأول”

ورشة عمل في ‏مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي بدمشق ‏حول أخلاقيات البحث العلمي
أضواء وألوان وازدحام لوحة ساحرة على أرض معرض دمشق الدولي
معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير النقل يتفقدان جناح الوزارة في مدينة المعارض
مصفاة بانياس تتسلم معدات خاصة لتحسين إنتاج المشتقات النفطية
إعادة تأهيل ثلاثة مدارس في معرشورين بريف إدلب وافتتاح واحدة لاستقبال التلاميذ
