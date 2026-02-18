إنجاز طبي نوعي في مشفى الشرطة لاستخراج حصى الكلية باستخدام تقنية التنظير PCNL

“صُمْ متعلماً” فعالية تربوية في حمص لتعريف الأطفال بتجربة الصيام الأولى
“قادة التغيير الميداني”.. برنامج تدريبي للعاملين في القطاع الحكومي بإدلب
كلمة الرئيس الشرع خلال الحفل الرسمي بقصر المؤتمرات في دمشق بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا
بعد سنوات من الإغلاق وزير الداخلية وبحضور محافظ إدلب يفتتح فرع الهجرة والجوازات في المدينة
جهود كبيرة تبذلها فرق الدفاع المدنيلإخماد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى